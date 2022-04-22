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Sakarya'da tır dorsesinin altında kalan kişi öldü

AA - İbrahim Yozoğlu - Güncel
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Sakarya'da tır dorsesinin altında kalan kişi öldü

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tır dorsesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

ARİFİYE, SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tır dorsesinin altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Adliye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir iş yerinde araç park sahası şoförü G.E. idaresindeki tırın dorsesinde arıza meydana geldi.

Arızayı gidermek isteyen montaj elemanı Fatih Rahmet (34), dorsenin altında ayarlamaya çalıştığı takozun düşmesi sonucu sıkıştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Rahmet'in hayatını kaybettiğini belirledi.

AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel

Tragger, Arifiye, Sakarya, Güncel, Haberler

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