Sadet Partisi Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Ölümü Nedeniyle TBMM'ye Davet Çağrısı Yaptı

(İZMİR) - Sadet Partisi, Hamas Lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da düzenlenen suikast sonucu öldürülmesi nedeniyle Konak Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. İzmir İl Teşkilat Başkanı Yaşar Eroğlu TBMM'ye çağrıda bulunarak "Hamas'ın yeni lideri Halid Meşal'in Millet Meclisimize davet edilmesini talep ediyoruz" dedi.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları devam ederken Hamas'ın lideri İsmail Haniye'nin öldürülmesi, bölgedeki gerilimi daha da artırdı.

Saadet Partisi 81 ilde eş zamanlı olarak "Şehitlere Rahmet, Zalimlere Lanet" başlıklı basın açıklaması düzenledi.

Saadet Partisi İzmir İl örgütü Konak Meydanı'nda düzenlenen basın açıklamasında İsrail'i kınarken, TBMM'ye de İsmail Haniye'nin ölümünün ardından yeni davet çağrısında bulundu.

Açıklamayı Saadet Partisi İzmir İl Teşkilat Başkanı Yaşar Eroğlu yaptı, İsrail ile ticarete devam eden Müslüman ülkelere tepki gösterdi.

"Soykırımı açıktan desteklemek İsrail'i daha da cesaretlendirmiştir"

İsrail'in durdurulmaması durumunda Türkiye ve diğer Müslüman ülkelerin de tehlikede olduğunun altını çizen Eroğlu, şunları söyledi:

"İsrail'in 7 Ekim'den itibaren Gazze'de başlattığı işgal maalesef ki tüm acımasızlığıyla devam etmektedir. Yakın tarihin en acımasız ve en vahşi işgali; bugüne kadar on binlerce mazlumun canını almıştır. Siyonist rejim kadın, çocuk, yaşlı demeden hunharca bir şekilde katliamlar yaptı, yapmaya da devam ediyor. Hastaneleri, camileri, kiliseleri okulları ve mülteci kamplarını dahi hedef alan terör devleti; tüm dünyanın gözü önünde bütün savaş suçlarını işlemiştir. İsrail hapishanelerinde Filistinli mazlumlara uygulanan işkence ve tecavüzler ise artık uygulanan zulmün ne denli korkunç olduğunu gözler önüne sermektedir. Evet! Gazze'de bir soykırım vardır ve bu soykırım tüm dünya devletlerinin gözü önünde yapılmaktadır. Bütün bunlar yaşanırken bizler Batı'nın ikiyüzlü tutumuna bir kez daha şahit olduk. Rusya-Ukrayna savaşında tüm dünyayı ayağa kaldıran ABD ve Batı; aylardır uygulanan soykırımı açıkça desteklediğini her fırsatta dile getirmiştir. Tarihleri kötülükle yazılanların, bugün Netanyahu'ya alkış tutması sadece ve sadece Batı'nın gerçek yüzünü göstermiştir. Geçmişinde Leopold, Hitler, Mussolini ve daha nice caniler bulunduranlar tabii ki de Netanyahu'yu alkışlayacak, zulme destek verecektir. Uluslararası Adalet Divanı'nın bile savaş suçu işlendiğine hükmettiği bir dönemde soykırımı açıktan desteklemek İsrail'i daha da cesaretlendirmiştir. Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde bir kahraman gibi karşılanması ise işgale verilen desteği bir kez daha tüm dünyaya ilan etmiştir.

"Terör devleti; yarın Mısır'ı, Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı ve diğer İslam ülkelerini hedef alacaktır"

Batı'nın bu ikiyüzlü politikası geçmişten beri aşina olduğumuz bir durumdur. Fakat İslam ülkelerinin aylardır kınamaların ötesinde bir adım atmaması, yaşananları sadece izlemesi ve hatta kimisinin devam etmesi Müslümanların vicdanını yaralamıştır. Ülkemiz de başta olmak üzere ticarete devam eden bazı İslam ülkeler, İsrail'in işlediği tüm suçlara ortak olmuştur. Silah sanayisinde kullanılan malzemeleri bile gönderen iktidar, tüm uyarılara rağmen aylarca ticarete devam etmiştir. İslam ülkelerinin bu sessizliği İsrail'e cesaret veren en başat unsur olmuştur. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın yaşanan her vahşeti sadece kınamakla geçiştirmesi soykırımın değirmenine su taşımaktan başka bir işe yaramamıştır. İsrail'in yegane hedefi bölge ülkelerini kana ve gözyaşına boğmaktır. Bugün zulme göz yumanlar, siyonizmin bir sonraki hedefi olduğunu unutmamalıdır. Bugün Yemen'i, Lübnan'ı, Filistin'i Suriye'yi ve İran'ı hedef alan terör devleti; yarın Mısır'ı, Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı ve diğer İslam ülkelerini hedef alacaktır. İsrail bölgemiz için en büyük tehdittir ve her devlet için en büyük beka sorunudur. Güvenliğini Filistin'den başlatmayanlar, yarın emniyette olmayacaktır. Kudüs'ü sahiplenmeyen, işlenen soykırımın karşısında durmayan ve somut hiçbir adım atmayan her yönetim; günü gelince pişman olacaktır. Çünkü İsrail'in hedefi sadece Filistin değil, tüm Müslüman coğrafyadır.

"Filistin davası, hepimizin davasıdır"

Biliyor ve inanıyoruz ki zafer Filistin'e nasip olacak. Öldürerek, yok ederek kazandığını sananlar; bugünün de yarının da en büyük kaybedenleridir. Hitler'i örnek alan Siyonist zihniyet, aynı akıbeti paylaşmaktan kaçamayacaktır. Türkiye başta olmak üzere tüm İslam ülkelerinin ve Filistin'den yana olan devletlerin atacağı adımlar, Siyonizm'i yerle yeksan edecektir. Bizler, ABD'nin katil Netanyahu'yu kongrede konuşturmasının ardından İsmail Haniye'nin TBMM'ye davet edilmesi çağrısı yapmıştık. Bugün de kendisinin çağrısı üzerine meydanlardayız. Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde Gazze ve İsrail hapishanelerindeki mahkumlar için destek mitingleri isteyen Haniye'nin şehadetinin ardından çağrımızı yineliyor ve Hamas'ın yeni lideri Halid Meşal'in Millet Meclisimize davet edilmesini talep ediyoruz. Filistin davası, hepimizin davasıdır."