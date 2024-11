Prof. Dr. Yılbaş: Malzeme üretiminde yapay zeka ve robotik teknolojileri yaygın olarak kullanıyoruz

GELİŞMİŞ Malzeme İşleme Teknolojileri Konferansı Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde, Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi organizasyonuyla düzenlendi. Malzeme bilimi ve mühendisliği alanında akademik ve endüstriyel çalışmaların değerlendirildiği etkinlik 4 gün sürdü. Lazer ve yüzey mühendisliğiyle ilgili çalışmalarıyla altın madalya alan Türk Japon Bilim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, "Malzeme teknolojileri çok ileri bir seviyeye geldi. Bunların bir kısmı olarak hafif özellikle hava mukavemet olarak bu kaliteli ve yüksek olan malzemeler. Uzay teknolojileri için gerekli oluyor. Enerji olarak da en az enerjiyi kullanarak bunu yapmak istiyoruz. Bu nedenle yapay zeka ve robotik teknolojileri çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz malzeme üretiminde" diye konuştu.

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi organizasyonuyla Maltepe Üniversitesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen 25. AMPT "Advanced Materials Processing Technologies" (Gelişmiş Malzeme İşleme Teknolojileri) konferansı düzenlendi. 4 gün süren konferansta, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği alanındaki akademik ve endüstriyel gelişmeler tartışıldı. Konferansta ayrıca, malzeme işleme teknolojilerindeki yenilikçi çözümler ve üretim süreçlerindeki gelişmeler masaya yatırıldı. Etkinliğe çeşitli ülkelerden biliminsanları işdünyasından isimler ve akademisyenler katıldı.

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bekir Sami Yılbaş, "Bu konferans ileri malzemeler, ileri üretim şekilleri ve ileri uygulama alanları konularını içeren bir konferanstır. Bu konferansta öncelikle özellikle yeni var olan ve uygulanmaya başlanan yapay zekanın malzeme tasarımında ve yüzey şekillendirmelerindeki önemi. Robotx'in için yine aynı şekilde bu üretim alanındaki kullanımıyla ilgili ve yeni malzemelerle ilgili olmak üzere biyolojik malzemelerin kullanılarak, mühendislikte kullanılarak daha katmanlı, daha değişik malzemelerin veya işlemlerin yapımında kullanılması hedef alınmıştır" dedi.

'SELF CLEANING DEDİĞİMİZ OLAYIN GERÇKELEŞMESİNE VESİLE OLUYOR'

Yılbaş, "Bu konferansın amacı bu son yıllarda yapılan bilimsel faaliyetlerin neticelerinin duyurulması ve ortak çalışma gruplarının oluşturulması açısından da önem arz etmektedir. Şunu da belirtmek isterim, bu konferansta genel olarak baktığımızda sadece bilimsel buluşlar ya da bilimsel faaliyetlerin neticeleri olduğu kadar bilim insanlarında başarılı olan özellikle malzeme üretim öğretim uygulamaları konularında başarılı olan akademisyenlerin, bilim insanlarından bir tanesine yine bu komitenin ve seçimiyle altın madalya takdim edilmektedir. Bu altın madalya bu yıl bir sanayiciye de ve sanayide başarılı göstermiş olan bir kişiye de verildi. Yetkin Karakaş Bey Armelsan'ın Yönetim Kurulu Başkanı aldı. Türk biliminsanı olarak da Adnan Memiş bey, daha önce Berkeley Üniversitesi'nde çalışmış. Şu anda da Kral Abdulaziz Üniversitesi'nde profesör olan. Malzemelerle ilgili çalışan bir arkadaşımıza verildi ve onun dışında benim yapmış olduğum özellikle bu lazer ve yüzey mühendisliğiyle ilgili çalışmalarla bir de bana verilmiş oldu. 3 tane bu yıl altın madalya verildi. Benim yapmış olduğum çalışmalar daha çok yüzeylerin suyu tutmama özellikleri. Bunu biz birçok şekilde kullanabiliyoruz. Birincisi yüzeylerin temizlenmesinde çok önemli oluyor. Çünkü tozun tutulmaması da bir başka konu. O zaman hidrofobik yüzeyler yani sudan kaçan ya da suyu sevmeyen yüzeyler aynı zamanda tozu da tutmuyorlar. Bu da kendiliğinden temizleme dediğimiz ya da başka tabirle self cleaning dediğimiz olayın gerçekleşmesine vesile oluyor. Bunun normalde market değeri yani bütün dünyadaki bu temizlikle ilgili olan daha doğrusu yüzeylerin temizlenmesiyle ilgili olan bir değerlendirme yapılacak olursa birkaç milyar dolarlık bir işten bahsediyoruz hacim olarak ve bununla bir çözüm getirmek elbette biliminsanlarının görevi olmalı. Benim gibi birçok insan çalışıyor. Bütün dünyada bir kısmıyla irtibatlarımız mevcut. Bizim de geliştirmiş olduğumuz teknolojiler var, ayrıca patentler var bu konuda. Bunları da inşallah yakın zamanda değerlendireceğiz" dedi.

'MALZEME ÜRETİMİNDE YAPAY ZEKA VE ROBOTİK TEKNOLOJİLEİR KULLANIYORUZ'

Yılbaş, " Bundan sonraki konferans 2025'te Romanya Bükreş'te yapılacak. Bükreş'teki üniversitedeki arkadaşlar buna gönüllü oldular ve her türlü çalışmayı da yapacaklarını söylediler. Umarım Bükreş'te de başarılı olur. Malzeme teknolojileri çok ileri bir seviyeye geldi. Biz görüyoruz ki kompozitten tutun da, seramiklere kadar, seramikten tutun da çelik ve çelik bileşenlere kadar ve birçok yine adı konulmamış olan yeni malzemeler karşımıza çıkıyor birçok konuda. Bunların bir kısmı olarak hafif özellikle hava mukavemet olarak bu kaliteli ve yüksek olan malzemeler. Uzay teknolojileri için gerekli oluyor. Diğer ise tıbbi açıdan yani insan vücudunu reddeden etmediği hücrelerle beraber uyum içinde çalışabilen ya da beraberce bulunabilen özel malzemeler üretimiyle ilgili ve her malzeme özelleştikçe olan üretim şekilleri de özelleşmeye başlıyor. Bunları ne şekilde özelleştirebiliriz? Ne şekilde üretebiliriz? Ne şekilde etkin olur? Hem üretim olarak ekonomik hem de teknik olarak daha hızlı daha çabuk ve çevreyi de bozmayacak şekilde. Çünkü bizim için önemli konulardan birisi de çevre. Yani biz her yapmış olduğumuz malzeme ya da her yapmış olduğumuz işlem o malzemenin işlenmesiyle ilgili yapmış olduğumuz işlemlerin mutlaka çevre dostu olması gerekiyor. Yani biz atık üretiyor olmalıyız. Onunla beraber enerji olarak da en az enerjiyi kullanarak bunu yapmak istiyoruz. Bu nedenle yapay zeka ve robotik teknolojileri çok yaygın bir şekilde kullanıyoruz malzeme üretiminde" diye konuştu.

'İLERİ DÖNÜŞÜM KONULARI ELE ALINDI'

Yılbaş, "Daha önceki yıllarda var olan malzemelerin geliştirilmesi de sözkonusu. Bu geliştirilmeler ya mukavemetlerin artırılması ya yoğunlukların düşürülmesi ya da sıcaklıklarının iyileştirilmesi. Yani özelliklerinin istenilen ortama uygun bir şekilde getirilmesiyle ilgili bilimsel faaliyetleri de var. Bu konferansta onlara da yer verildi. Onlar da anlatılmaya çalışıldı ve anlatıldı. Proses teknolojileri yani işlem teknolojileri de bizi robotik kullanımının ve robotik kullandığımız çevreye olan etkilerine de baktık. İnsan faktörü olan etkilerine baktık. Fiyatlara olan, üretilen malzemenin ve yapılan işlemin son yapılan mamülün ekonomik değerlerine bakmış olduk. Burada o açıdan da bir spektrum oluşturuldu. Yani dairesel ekonomi ve aynı zamanda bununla beraber yani tekrar edilebilme ya da ileri dönüşüm konuları önemli bir şekilde ele alındı. Bunların çevreye olan etkileri de incelenmiş ve belirtilmiş oldu. Artık dünyamız bir tek dünya hepimiz üzerinde yaşıyoruz. Bunu bilmeliyiz ki bu dünyayı kirletmemeliyiz. Kaynaklarımızı bir an önce bitirmemeliyiz. Daha ekonomik, daha düzgün bir şekilde kullanmalıyız. Konferansın bir başka sosyal alandaki boyutu da bu. Bir iki tane makale de bu doğrultuda sunuldu. Bunların biz inanıyoruz ki hem bilim hayatına hem de üretim hayatına mutlaka yani hem endüstriye hem teknoloji hem de bilim hayatına büyük bir katkı sağlayacağı konusunda bir endişemiz yok" ifadelerini kullandı.

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Şahin ise, "Bilimsel gelişmelerde malzeme önemli bir rol oynamaktadır. Üretilen sistemlerin performansının ilerlemesi ve geliştirilmesi hususunda malzeme en önemli bir sınır teşkil etmektedir. Özellikle motorların performansının artırılması yönünde malzemelerin sıcaklığa dayanıklılığı veya diğer özellikleri büyük bir sınır teşkil etmektedir. Bu özelliklerin daha da artırılması ve yeni malzemeler üretilmesi hususunda bu tip konferanslar büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla uluslararası alanda önemli çalışmalar yapan biliminsanlarını biraraya toplayıp bunların yaptığı son araştırmaların özetlerini birbirleriyle paylaşmaları hususunda bir platform oluşturulmuş olmakta " dedi.