Üye Girişi
Haberler

Paris'te Filistin'e Destek Konseri

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap sanatçıları Cezayirli Soolking ve Faslı ElGrande Toto konser verdi. Konserde Filistin bayrağı sallanarak özgürlük mesajları verildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap sanatçıları Cezayirli Soolking ve Faslı ElGrande Toto konser verdi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Soolking, sahnede Filistin bayrağını sallayarak "Özgürlük" isimli şarkısını söyledi, "Filistin'e özgürlük inşallah!" diye seslendi.

Faslı sanatçı El Grande Toto da sahneye kafasına taktığı Filistin kefiyesiyle çıktı.

Konsere katılanlar, Toto'yu "Filistin için özgürlük!" sloganlarıyla karşıladı.

Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine aday Filistinli Rima Hassan da konsere katılanların arasında yer aldı.

Filistinlilerin geleneksel kıyafetiyle sahneye çıkan Hassan, Filistinli şair Mahmud Derviş'e ait "Kimlik Kartı" şiirini seslendirdi.

Konserin geliri, Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.

Kaynak: AA / Güncel

Filistin Bayrağı Filistin Fransa Paris Kültür Sanat Güncel Haberler

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

 Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den 'Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok' çıkışı

Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

 Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

Merkez Bankası faizi yüzde 50'de sabit bıraktı

 Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi

Sınırda makam aracıyla insan kaçakçılığı! Tuğgeneral emekliliğe sevk edildi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title