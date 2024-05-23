Paris'te Filistin'e Destek Konseri
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap sanatçıları Cezayirli Soolking ve Faslı ElGrande Toto konser verdi. Konserde Filistin bayrağı sallanarak özgürlük mesajları verildi.
Fransa'nın başkenti Paris'te Filistin'e destek amacıyla rap sanatçıları Cezayirli Soolking ve Faslı ElGrande Toto konser verdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Soolking, sahnede Filistin bayrağını sallayarak "Özgürlük" isimli şarkısını söyledi, "Filistin'e özgürlük inşallah!" diye seslendi.
Faslı sanatçı El Grande Toto da sahneye kafasına taktığı Filistin kefiyesiyle çıktı.
Konsere katılanlar, Toto'yu "Filistin için özgürlük!" sloganlarıyla karşıladı.
Fransa'da Avrupa Parlamentosu (AP) üyeliğine aday Filistinli Rima Hassan da konsere katılanların arasında yer aldı.
Filistinlilerin geleneksel kıyafetiyle sahneye çıkan Hassan, Filistinli şair Mahmud Derviş'e ait "Kimlik Kartı" şiirini seslendirdi.
Konserin geliri, Filistinliler İçin Tıbbi Yardım (MAP) adlı sivil toplum kuruluşuna bağışlanacak.