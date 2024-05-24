Pakistan, Maldivler ve Malezya UAD'nin İsrail kararını memnuniyetle karşıladı

Pakistan, Maldivler ve Malezya, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) İsrail'in Gazze'deki saldırılarını derhal durdurmasına hükmettiği kararı memnuniyetle karşıladı.

Associated Press of Pakistan'ın haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, UAD'nin İsrail hakkında aldığı Refah'a yönelik askeri saldırılarını ve diğer eylemlerini derhal durdurması yönündeki kararından memnun olduğunu aktardı.

Şerif, Pakistan'ın Filistinlilere desteğini yineledi ve onların hakları için mücadele etmeye devam etme sözü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve uluslararası camiaya, UAD'nin kararını derhal uygulamaları çağrısında bulunan Şerif, Filistin halkına insani yardım sağlanmasının ve Birleşmiş Milletler (BM) soruşturma komisyonunun Gazze ve Refah'a derhal erişimini sağlamaya çağırdı.

Maldivler Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise İsrail'in Refah'a yönelik saldırıları kınanırken, UAD'nin kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Malezya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da UAD'nin kararından memnun olunduğu ve İsrail'in Refah'taki saldırılarını derhal durdurması talep edildi.

İnsani yardımların girişinin engellenmemesi için Refah kapısının açık kalması gerektiği belirtilen açıklamada, BM soruşturma görevlilerinin bölgeye girişinin engellenmediğinden emin olunması çağrısı yapıldı.

UAD, yeni tedbir kararlarında, İsrail'in Refah'a yönelik saldırılarını derhal durdurmasına, insani yardımları engellememesine ve suçlarını araştıracak BM görevlilerinin Gazze'ye girişine izin vermesine hükmetmişti.