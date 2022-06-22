Nusaybin ve Derik ilçesine doğal gaz müjdesi

Mardin'in Nusaybin ve Derik ilçesi de doğal gaza kavuşacak.

Vali ve Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Akmercan Doğalgaz Bölge Müdürü Abdurrahman Tuncer'i makamında ağırladı.

2022 doğal gaz alt yapı yatırım programı kapsamında Tuncer'den bilgi alan Demirtaş, doğal gaz konforunu tüm ilçeler ile buluşturma talimatını verdi.

Bu kararın ve yapılan hizmetlerin hayırlı olmasını dileyen Demirtaş, şöyle konuştu:

"Daha önce Ömerli ve Savur ilçelerimizi doğal gaza kavuşturmuştuk. Aynı müjdeyi Nusaybin ve Derik ilçelerimiz için vermek istiyorum. Bu vesileyle tüm ilçelerimiz doğal gaza kavuşmuş olacak. Bütün ilçelerimize hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle altyapı hizmetlerini bitirmeye kararlıyız. Allah nasip ederse bu altyapı yatırımlarının büyük bir kısmı 2022 yılında bitmiş olacak. Mardin'imizin refahı ve vatandaşlarımızın huzuru bizim için en öncelikli konuların başında geliyor. Vatandaşlarımız hem daha ucuz ve konforlu hem de çevreci bir yakıt kullanmış olacaklar."