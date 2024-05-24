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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde afetlerin insanlara etkileri semineri düzenlendi

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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen seminerde, afetlerin bireysel ve toplumsal etkileri anlatıldı. Programda, afetlerin psikolojik etkileri üzerine konuşmalar yapıldı ve AFAD İl Müdürlüğü ile yapılan farkındalık eğitimleri hakkında bilgi verildi. Seminere Rektör Yardımcısı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Afetlerin İnsanlara Etkileri" semineri düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki seminerde, afetlerin bireysel ve toplumsal etkileri anlatıldı.

Programda, Afet Eğitim ve Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Korkanç, deprem, sel, yangın gibi afetlerin psikolojik etkilerini anlattı.

Son iki yıldır AFAD İl Müdürlüğü ile afet farkındalık eğitimleri verdiklerini anlatan Korkanç, şunları kaydetti:

"Jeoloji ve İnşaat Mühendisliği ile Mimarlık bölümleri iş birliğinde bölgenin depremselliği ve depremlerin yapılara etkileri konusu birçok kez ele alındı. Afetler birçok farklı şekilde meydana gelebilmekte, ciddi hasarlara, can kayıplarına ve psikolojik etkilere neden olabilmektedir. İnsanların hayatını ve yaşam alanlarını tehdit eden bu afetler, bireyleri derinden ve uzun süreli olarak etkilemektedir. Diğer taraftan afetler çoğunlukla bireyler ve toplumlar arasında dayanışma ve yardımlaşma duygularının artmasına da neden olmaktadır. İnsanlar bu zorlu zamanlarda bir araya gelerek yardımlaşır ve birbirine destek olurlar. Aynı zamanda afetler bizlere yeni başlangıçlar yapma ve daha dirençli toplum oluşturma fırsatı da sunmaktadır."

Programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ersin Aydın, akademisyernler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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