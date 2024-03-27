Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü'nde askeri geçit töreni düzenlendi

Myanmar'da Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında askeri geçit töreni düzenlendi.

Askeri yönetimin lideri Min Aung Hlaing, başkent Nepido'da binlerce askeri personelin katıldığı Silahlı Kuvvetler Günü kapsamında düzenlenen askeri geçit töreninde konuştu.

Hlaing, "yalan vaatlerle" gençlerin cunta karşıtı silahlı gruplara katıldığını iddia ederek, etnik grupları "gençleri kandırmakla" suçladı.

Uluslararası topluma "cunta karşıtı silahlı grupları desteklememe" çağrısında bulunan Hlaing, bu grupların seçim sürecini olumsuz etkilediğini öne sürdü.

Myanmar'daki askeri yönetimin lideri Hlaing, muhtemel seçimlerin ülkede sadece bazı bölgelerde düzenleneceğini belirtmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar'da 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından ordu, 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve olağanüstü hal ilan etmişti.

Ordu yönetimine karşı demokrasi taraftarları, ülkede gösteriler düzenlemeye başlamış, ordunun göstericilerin üzerine ateş açması sonucu onlarca kişi tutuklanmış, yaralanmış veya hayatını kaybetmişti.