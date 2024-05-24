Muş 1984 Muşspor, play-off maçı için hazır

Muş'ta Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 3. Lig'de mücadele eden ve 20 yıl sonra play-off oynamaya hak kazanan Muş 1984 Muşspor, pazar günü Eskişehir Merkür Jet Erbaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ercüment Coşkundere, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muş'un 20 yılık hayalını gerçekleştirmek için bugün yola çıkacaklarını söyledi.

Muşspor'un uzun süre sonra böyle bir başarı yakaladığını ve bunu en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini belirten Coşkundere, "Bu sezon için yaptığımız son idmanla hazırlıklarımızı tamamladık. Bugün Bursa'ya gideceğiz, oradan da Eskişehir'e geçeceğiz. Pazar günü oynayacağımız maça hazırlanacağız. Hedefimiz maçı kazanıp, şampiyon almak. Bunun içinde enerjimiz iyi seviyede. Futbolcular da iyi durumda." diye konuştu.

Takım Kaptan Efe Karaoğlu ise güzel geçen bir sezonun ardından finale yükseldiklerini bildirerek, "Hem saha içinde hem de saha dışında sürekli ilerleyen bir grafiğimiz var. Bunu da pazar günü Eskişehir'de takım olarak taçlandırmak istiyoruz. Biz hazırız, en iyi şekilde bu güne kadar geldik. Bu şampiyonluğu Muş'a getireceğimizden eminiz." dedi.