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Muğla haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla haberi... Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Muğla gündem haberi... Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

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Muğla'nın Ortaca ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Ortaca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dalyan Mahallesi'nde H.K'nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Düzenlenen operasyonda, şüphelinin ikametinde bir miktar skunk, esrar, öğütme aparatı, hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 310 lira ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Ali Rıza Akkır - Güncel

Uyuşturucu Ticareti Hisarcık Ortaca Muğla Güncel Haberler

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