Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler

Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 24. şampiyonluk sonrasında art arda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımlarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeler sosyal medyada gündem oldu ve bolca etkileşim aldı.

İşte o paylaşımlar;