Maç biter bitmez paylaşmaya başladılar! Galatasaray'dan Fenerbahçe'yi çıldırtacak göndermeler
Trendyol Süper Lig'in son haftasın deplasmanda Konyaspor'u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Galatasaray, bu zaferin ardından sosyal medyadan peş peşe paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılıların paylaşımlarındaki Fenerbahçe göndermeleri ise dikkat çekti. İşte o paylaşımlar...
Galatasaray, ligin son haftasında Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'de elde ettiği 24. şampiyonluk sonrasında art arda sosyal medya hesabından paylaşımlar yaptı. Sarı-kırmızılıların yaptığı paylaşımlarda ezeli rakibi Fenerbahçe'ye yaptığı göndermeler sosyal medyada gündem oldu ve bolca etkileşim aldı.
İşte o paylaşımlar;