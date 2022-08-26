Mersin gündem haberleri | Tatil için geldiği Mersin'de sahili temizleyen genç kız ödüllendirildi Güncel Haberler Mersin haberleri... Ailesiyle tatile geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesi sahilini atıklardan arındıran genç kıza plaket verildi. Ailesiyle tatile geldiği Mersin'in Bozyazı ilçesi sahilini atıklardan arındıran genç kıza plaket verildi. Bozyazı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İzmir Kız Lisesi öğrencisi Mehlika Bilici (17), tatile geldiği ilçede plajlardaki plastik ve cam atıkları topladı. Bilici, kısa zamanda topladığı çok sayıda atığı belediye ekiplerine teslim etti. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, çalışmayı duyduktan sonra genç kızı ve ailesini makamında ağırladı. Bilici'ye plaket hediye eden Çetinkaya, davranışından dolayı tebrik etti. Güncel Kaynak: AA / İbrahim Polat Bozyazı Mersin İzmir Güncel Haberler

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