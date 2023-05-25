Mersin'de 'torbacı' operasyonuna 4 gözaltı

MERSİN'de 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Anamur, Bozyazı ve Mut ilçelerinde, 4 kişinin uyuşturucu madde kullandığını ve ticaretini yaptığını tespit etti. Yapılan takibin ardından ekipler, düzenledikleri operasyonla şüphelileri suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin ev, araç ve iş yerinde arama yapan jandarma, 3 adet ruhsatsız tabanca, 150 gram kubar esrar, 660 kök Hint keneviri, 110 gram kenevir tohumu, 4 uyuşturucu madde kullanma aparatı ile uyuşturucu imalatında kullanılan malzemeye el koydu. Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.