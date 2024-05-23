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Mersin'de Sitenin Bahçesine Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı

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Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yalınayak Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bahçedeki yılanı alarak doğaya bıraktı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Yalınayak Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden site sakinleri itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bahçedeki yılanı alarak doğaya bıraktı.

Kaynak: AA / Güncel

Yalınayak Akdeniz İtfaiye Mersin Hayvan Hakları Olay Yaşam Güncel Haberler

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