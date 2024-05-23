Mersin'de Sitenin Bahçesine Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkarıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yalınayak Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden site sakinleri itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bahçedeki yılanı alarak doğaya bıraktı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, sitenin bahçesine giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yalınayak Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesine giren yılanı fark eden site sakinleri itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, bahçedeki yılanı alarak doğaya bıraktı.