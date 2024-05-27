Mersin'de 10 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, adresinde 10 ton kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda, bir ton kıyılmamış nargile tütünü, 500 kilogram içime hazır nargile tütünü ve 8,5 ton kıyılmış kaçak tütün bulundu. Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, adresinde 10 ton kaçak tütün ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, gümrük kaçağı tütün ticareti yaptığı belirlenen kişinin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste, bir ton kıyılmamış nargile tütünü, 500 kilogram içime hazır nargile tütünü ve 8,5 ton kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.