Üye Girişi
Haberi Paylaş

Meksikalı arama-kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Güncel Haberler

Meksikalı arama-kurtarma ekibi İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Meksikalı arama-kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki çalışmalarını tamamlayan Meksikalı arama-kurtarma ekibi, İstanbul Havalimanı'ndan ülkesine uğurlandı.

Dış Hatlar Gidiş Terminali'nde, Dışişleri Bakanlığı ile İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA yetkililerince karşılanan 12 kişilik Meksikalı ekip için uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan Meksika'nın İstanbul Konsolos Vekili Jose Eduardo Buenrostro Vielmas, konsolosluk olarak arama-kurtarma faaliyetleri için Türkiye'de bulunan ekibe minnettar olduklarını söyledi.

Vielmas, depremin hemen ardından ekibin kendileriyle irtibata geçtiğini belirterek "Ekibimiz hemen yardım elini bize uzattı ve çok gururluyuz. Depremden dolayı çok üzgünüz. Ekibimiz her zaman bize yardım etmeye devam edecek. dedi.

Ekibin lideri İsac Luna Lomeli de deprem bölgesinde gördüklerinden dolayı çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Deprem bölgesinde ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Lomeli, "Biz kardeş ülke olarak her zaman yardım eli uzatmaya hazırız. Bu tür durumlarda halkın neler çektiğini anlayabiliyoruz ve hemen geldik." ifadelerini kullandı.

Plaket takdim edilen Meksikalı ekip, fotoğraf çekiminin ardından alkışlarla ülkesine uğurlandı.

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

İstanbul Havalimanı İstanbul Sonora Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title