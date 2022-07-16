Meksika Devlet Başkanı: ABD'deki Göçmen İşçilerin Durumu Resmiyete Kavuşturulmalı

ABD Başkanı Joe Biden ile Salı günü Washington'da yaptığı görüşme sonrasında günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD hükümetinin, görüşmelerinde Meksika ve Orta Amerikalı göçmenlere daha fazla geçici çalışma vizesi verme hedefine bağlı olduğunu söylediğini yineledi, ancak bir rakam vermedi.

MEKSİKO, 15 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador Cuma günü, ABD hükümetinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun yıllardır çalışmakta olan Meksikalı göçmenlerin statüsüne resmiyet kazandırılması gerektiğini vurguladı. ABD Başkanı Joe Biden ile Salı günü Washington'da yaptığı görüşme sonrasında günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, ABD hükümetinin, görüşmelerinde Meksika ve Orta Amerikalı göçmenlere daha fazla geçici çalışma vizesi verme hedefine bağlı olduğunu söylediğini yineledi, ancak bir rakam vermedi. Lopez Obrador Meksiko'da Ulusal Saray'da gazetecilere, "Geçici çalışma vizelerinde artış yapılmasına ilişkin olarak ilerleme kaydedildi ve ben ABD'de yıllardır çalışmakta olan Meksikalılara resmiyet kazandırılması gerektiğini belirttim" dedi. Lopez Obrador, Biden'a göçmen konularında, "aynı politikayı sürdürmemeliyiz" dediğini söyledi. Biden yönetimi tarafından sunulan ancak ABD Kongresi'nden geçmeyen göçmenlik reformu yasa tasarısı ABD'de bulunan yaklaşık 11 milyon belgesiz göçmenin statüsünün resmiyete kavuşturulmasını hedefliyor.

Xinhua / Güncel