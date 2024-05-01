Mardin Emniyet Müdürlüğü İkinci El Araç Alım Satımı Konusunda Vatandaşları Uyardı

Mardin Emniyet Müdürlüğünce, ikinci el araç alım satımı konusunda vatandaşlar uyarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, internet sitesi üzerinden bulunan ve satın alınması düşünülen aracın değerinin, piyasa değerinin altında olması durumunda dikkatli olunması, araç alım satım işlemleri boyunca ruhsatın asıl sahibi dışında hiçbir kimseyle görüşülmemesi gerektiği belirtildi.

Açıklamada, dolandırıldığını fark edenlerin, 112 acil çağrı merkezini aramaları istendi.