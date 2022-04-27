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Mardin'de "Mesnevi'den hikayeler" söyleşisi yapıldı

AA - Osman Öksüz - Güncel
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Mardin'de 'Mesnevi'den hikayeler' söyleşisi yapıldı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mesnevi'den Hikayeler" adlı söyleşi ilgi gördü.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından ramazan etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Mesnevi'den Hikayeler" adlı söyleşi ilgi gördü.

Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen söyleşiye, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş'ın eşi Beyhan Demirtaş, Mardin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Yazar ve TV programcısı Mehmet Ercan moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu, Mevlana'nın mesnevisinden örnekler verdi, rol aldığı yapımlara değindi, gündüz kuşağı programlarının toplum üzerindeki etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yenişehirlioğlu daha sonra okurlarına kitap imzaladı, onlarla hatıra fotoğraf çektirdi.

AA / Osman Öksüz - Güncel

Mardin Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Mahmut Demirtaş, Turizm, Güncel, Haberler

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