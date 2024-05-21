Mardin'de bıçaklı saldırı iş yeri kamerasında

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı iş yeri güvenlik kamerasınca yansıdı.

8 Mart Mahallesi'nde dün, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kişiye bıçakla saldırdı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.