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Mardin'de bıçaklı saldırı iş yeri kamerasında

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Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırıda 4 kişi yaralandı. Saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 4 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan bıçaklı saldırı iş yeri güvenlik kamerasınca yansıdı.

8 Mart Mahallesi'nde dün, bir kişi henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 kişiye bıçakla saldırdı.

Yaralanan 4 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Zanlı polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırı anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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