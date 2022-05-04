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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Serkan Özcan - Güncel
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fahri V. (55) idaresindeki 45 DU 957 plakalı hafif ticari araç, 75. Yıl Bulvarı Horozköy Kavşağı'nda Özcan E. (40) yönetimindeki plakasız motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Özcan E, 112 Acil Sağlık ekiplerince Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

AA / Serkan Özcan - Güncel

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