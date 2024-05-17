Manisa'da çöp konteynerinde bulunan 6 köpek yavrusu tedavi edildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde öğrencilerin çöp konteynerinde bulduğu 6 köpek yavrusu, veteriner kliniğinde tedavi edildi.

Alaşehir Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim gören Ayşegül Oktay ve Sudenaz Vural, Baklacı Mahallesi'nde yol kenarındaki çöp konteynerinden gelen sesler üzerine yaptıkları incelemede çuval ve poşetin içine konulmuş yeni doğduğu belirlenen 6 köpek yavrusu buldu.

Hayvansever çift Mete ve Müşerref Üründü tarafından teslim alınan hayvanlar, özel bir veteriner kliniğinde tedavi ettirildi.

Köpeklerin bakımlarının ardından sahiplendirileceği ifade edildi.