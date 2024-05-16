Manisa'da Ana Sınıfı Öğrencileri Asma Yaprağı Topladı
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, yöresel ürün olan asma yaprağı topladı. Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezine giderek, bağdan sarmalık yaprak topladı. Etkinlikle çocukların doğayla bağlarını güçlendirmeleri ve yöresel ürünleri tanımaları amaçlandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ana sınıfı öğrencileri yöresel ürün olan asma yaprağı topladı.
Mustafa Beşikçioğlu İlkokulu ana sınıfı öğrencileri, öğretmenleri rehberliğinde Alaşehir Yeşilyurt Bağcılık Araştırma Merkezine gitti.
Asma yaprağının toplanması ve değerlendirilmesi hakkında bilgi verilen öğrenciler, bağdan sarmalık yaprak topladı.
Etkinlikle çocukların doğayla bağlarını güçlendirmelerinin ve yöresel ürünleri tanımalarının amaçlandığı belirtildi.