Lübnan'daki ateşkese Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bugün itibari ile yürürlüğe giren Hizbullah- İsrail ateşkes anlaşmasına ilişkin konuşan Erdoğan, "Sadece bölgemizde değil tüm dünyada barışın, huzurun hakim olması için gece gündüz koşturuyoruz. Türkiye küresel siyasette kutup başı olma rolünü günden güne güçlendirmektedir. Rusya Ukrayna arasındaki çatışma ve 14. ayına ulaşan Gazze soykırımı olmak üzere tüm krizlerin çözümü için yoğun çaba içindeyiz. İsrail Lübnan ateşkesinden memnuniyet duyuyoruz. Gazze'de kalıcı ateşkes için Türkiye olarak her türlü katkıya hazırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"AYRIŞTIRAN DEĞİL BİRLEŞTİREN OLDUK"

"Dünya yeni ve köklü değişimin eşiğinde olmanın sancılarını yaşıyor. Bölgemiz savaşların, zulümlerin girdabında yanıyor. Böyle bir iklimde cumhur ittifakı olarak tarihi sorumlulukla karşı karşıyayız. İstikrar ve ekonomimizi korumanın mücadelesini veriyoruz. Bu tablo AK Parti ile cumhur ittifakı ile sınırlandırılamayacak kadar önemli. Kendini bu millete mesul edenlerin katı vermesi, yıkıcı muhalefetten kaçınması gerekir. Söz konusu millet ve devlet ise gerisi teferruattır. Dünyada ortak duruş sergilendiğini görüyoruz. Biz de siyasi hayatımızda bunu savunduk. Ayrıştıran değil birleştiren olduk.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİNE YANIT

Önümüze çıkan engellerin üstüne üstüne yürüdük. Çıkarcılara rağmen Türkiye'ye en başarılı yılları yaşattık. Bugün de bu hastalıklı yapının yeni hezeyanları ile uğraşıyoruz. Bunlara hak ettikleri cevabı vermeyince densizlik çıtasını artırıyorlar. CHP'nin eski genel başkanının mahkeme salonunda freni boşalmış kamyon gibi savurduğu zırvalar hakaretler bunun en son örneğidir. O zat bir siyaset eskisi. Gündeme gelmek için bize sataşıyor. Sana bu kapıdan ekmek yok, git yaptığın densizliklerin hesabını yargıya ver.

"CHP KREŞ KONUSUNDA İSTİSMAR SİYASETİ YAPIYOR"

CHP kreş konusunda yine istismar siyasetine sarılıyor. CHP Genel Başkanı abuk sabuk ifadelerle kendi aklınca bize meydan okuyor. Yeni genel başkanlarının eskisinden geri kalırı yok. Anaokulu hizmetinin işlettikleri kreşlerde verilemeyeceğini hatırlatan yazı gönderiyor. Bu ikazın gerisinde CHP'nin anayasa mahkemesine götürdüğü düzenleme bulunuyor. Öğrenci bursları gibi kendisinin müsebbibi olduğu konuda istismar siyasetine sarılıyor. Cehalet ile ukalalık bir araya gelince çekilmez hal alıyor. CHP ve kimi başkanların sergilediği tablo tam olarak budur. Anaokulu kreş ayrımını bile bilmiyorlar. Bakanlıktan gelen yazıyı okumamışlar ama engelleniyoruz naraları atmada pek mahirler. Okusalar da yalan alışkanlığından kurtulamıyorlar. Türkiye bir kanun nizam devletidir. Kreş anaokulu açma şartları bellidir. Kimse ben kuralları takmıyorum diyemez. Siyasi fırsatçılık adına çocukların arkasına saklanacak kadar korkak ve çaresizlik içindeler.

ORDUDAN İHRACI İSTENEN TEĞMENLERE İLİŞKİN KONUŞTU

Mezuniyet töreninde sergiledikleri disiplinsizlik nedeniyle soruşturulan teğmenlerle de karşı karşıyayız. Bunları disiplinsizlikle ilgili yanlışı varsa bu da disiplin kurulunun huzurumuza getirdiği neticedir. Bunlar bize hakaret ettiği için yargılanıp cezaevine giren kişi için de yaygara kopardılar. Protokole oturtacak kadar şuurlarını kaybettiler. Millete hakaret eden kim varsa en büyük destekçisi CHP'dir. Disipline sevk edilen teğmenlerle ilgili bodoslama tavır içine girdiler. Disiplin her yerde lazım ama söz konusu TSK olunca hayati öneme sahiptir. Pensilvanya'dan mir alan asker üniformalı militanların ülkeyi nasıl felaketin eşiğine getirdiğini gördük. Komutanların talimatına rağmen teğmenlerin yarın neler yapabileceğini kim bilebilir. Türkiye pek çok darbe ve cunda girişimini yaşadı. Post modern muhtıra ayıbına maruz kaldı. Kılıç şakırtıları arasında disiplinsizlik yapanları kahramanlaştırmak neyin nesidir. CHP her zaman olduğu gibi bugün de orduya siyaset bulaştırma geleneğinden kurtulamadığı anlaşılıyor. Ordumuzun yıpratılmasına provoke dilmesine de eyvallah demeyiz.

Bu ordu üç kıta yedi iklimde İslam'ın bayrağını yapan şanlı bir ordudur. Kimse bu orduyu sağa sola çekmesin. Ordumuzun konumunu iyi biliyoruz. CHP zihniyeti çabasına rağmen ordumuzun ruh kökünü koparamamıştır. Kahraman ordumuz vesayet heveslilerinden ve FETÖ'cü hainlerinden temizledikçe vatan savunmasına daha iyi yerine getirmeye başlamıştır. Terör örgütlerine nefes aldırmayan bir orduya sahibiz. TSK'nın gıpta ile takip edilen başarılarına bölücü örgüt uzantıları ile yürüyenlerin gölge düşürmesine müsaade etmeyiz. Üç beş oy için Mustafa Kemal'in itleri hakaretini sineye çekeceksiniz hem de bölücü örgüt arkadaşlarından ayar yerken gıkınızı çıkarmayacak, Kandil'den Pennsylvania'dan gelen destek beyanlarına bir çift laf etmeyip çıkıp Mehmetçik sevgisinden bahsedeceksiniz bize. Siz önce kara siciliniz ile yüzleşin. Siz karşısında dut yemiş bülbüle döndüğünüz hakaretlere ses etmediğinizi hesabını verin. TSK'ye kimyasal iftirası atanlara sahip çıktığınızı açıklayın. Bize laf söylemek sizin haddinize mi? milletimizin sizin omurgasız siyasetinize karnı tok. Siyaset virüsünün orduyu nasıl çökerttiğini balkan savaşlarında acı şekilde tecrübe ettik.

CHP'Lİ BELEDİYELERİN KONSER HARCAMALARI

Konserler üzerinden ortaya saçılan yolsuzluklar buz dağının kısmı. Suyun altında daha büyük hırsızlık var. Nasıl düzen işlettiklerini önümüzdeki dönemde göreceğiz. SGK borçlarını ödemekten kaçanlar yandaşlarını zengin ettiğini milletimiz görüyor. Sandıkta bunun hesabını milletimiz muhakkak soracaktır. Yolsuzluk yapanlar hukuk önünde hesabını verecektir. Hizmette eksiğimiz olabilir ama bunlar gibi yağmalatma gibi bir sabıkamız yok. Seçimlere kadar milletin sıkıntılarını çözerek Türkiye Yüzyılı hedefinden sağmayarak küresel gelişmeleri lehimize çevirip iktidarımızı sürdüreceğiz.

BAHÇELİ'NİN İMRALI ÇIKIŞI

Milletimizin 15 Temmuz gecesi hainlere verdiği direnişle kurduğu bu ittifak nice badirelerden geçerek bu günlere geldi. MHP Genel Başkanı'nın cesur çağrının cumhur ittifakına şaşı bakanların iştahını kabarttı. Yine hüsrana uğradılar. 14 Kasım'daki görüşme dahil her istişaremizde pek çok konuyu samimiyetle ele alıyoruz. Ülke ve millet hayrına olan her meselede Sayın bahçeli ile tam mutabakat halindeyiz. Uyum ve eşgüdüm içinde hareket ediyoruz. Her zaman söylediğim gibi Cumhur İttifakımız yoluna Necip Fazıl üstadın o veciz ifadesinde anlamını bulan ruhla pekişerek devam ediyor."