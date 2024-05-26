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Hollanda'da Türk Mutfağı Haftası etkinliği düzenlendi

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Hollanda'nın Lahey kentinde, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Ege bölgesine özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın eşi Lerzan Ünal'in ev sahipliğinde Ege bölgesine has yemekler ziyaretçilere takdim edildi. Büyükelçilik Resmi Konutunda gerçekleşen etkinliğe, 20'yi aşkın ülkenin büyükelçilerinin eşleri davet edildi.

Hollanda'nın Lahey kentinde, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında Ege bölgesine özgü yemeklerin tanıtımı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal'ın eşi Lerzan Ünal'in ev sahipliğinde Ege bölgesine has yemekler ziyaretçilere takdim edildi.

Büyükelçilik Resmi Konutunda gerçekleşen etkinliğe, 20'yi aşkın ülkenin büyükelçilerinin eşleri davet edildi. Emine Erdoğan'ın "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabında yayımlanmış olan Türk mutfağından örneklerin yer aldığı etkinliğe şeref konuğu olarak Lahey Belediye Başkanı Jan Van Zanen'ın eşi ile merkezi Lahey'de olan Kimyasal Silahların Yasaklanması Teşkilatı (KSYT) Genel Direktörü Fernando Arias'ın eşi de katıldı.

Ünal, geleneksel Türk mutfağını tanıttığı açılış konuşmasında, Göbeklitepe ve Karahantepe kazıları hakkında bilgi verdi ve Taştepeler'in dünya arkeolojisi için önemine işaret etti.

Ünal, Türkiye ile Hollanda arasında imzalanmış Dostluk Antlaşmasının 100'üncü yıl dönümünün iki ülke tarafından kutlandığını da dile getirdi.

Etkinlikte, Hollandalı-Türk ressam Okan Akın tarafından kadim Türk sanatı ebruyu tanıtan bir atölye çalışması da yapıldı.

Öte yandan, Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Göbeklitepe ve Karahantepe arkeolojik kazı bölgelerinin fotoğrafları da etkinlik kapsamında sergilendi.

Kaynak: AA / Güncel

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