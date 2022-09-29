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Kütahya haberi! Kütahya Valiliğinin "Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı" Beypazarı'nda

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Kütahya haberi! Kütahya Valiliğinin 'Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı' Beypazarı'nda

Kütahya haberler... Kütahya Valiliğinin hayata geçirdiği "Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı" Türkiye turu kapsamında Beypazarı ilçesine geldi.

Kütahya Valiliğinin hayata geçirdiği "Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı" Türkiye turu kapsamında Beypazarı ilçesine geldi.

Kütahya Valiliği öncülüğünde, Kütahya İl Özel İdaresi ve PTT Anadolu Lojistik A.Ş. destekleriyle hayata geçirilen "Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı" Kütahya DPÜ Simav MYO İnsan Kaynakları Bölüm Başkanı Kudret Armağan refakatinde çocuklarla buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Yılmaz, tırın kurulduğu okulların bahçesini ziyaret etti.

Gezici Motivasyon ve Eğitim Tırı Sorumlusu Armağan, şunları kaydetti:

"Tırımız, Kütahya Valiliği Eğitim Tırı öncelikli olarak ilk ve orta kademedeki çocuklara, öğrencilerin gelişlerini güçlendirecek ve motivasyon düzeylerini yükseltmek için burada. Onlarla İletişim eğitimleri yapıyoruz." dedi.

Çocuklara beyin egzersizleri yaptırdıklarını ifade eden Armağan "Çocuklarımız için renkli kağıtlarımız var ve bu renkli kağıtlara, ellerine yazıyorlar, çiziyorlar. Sonrasında bu kağıtları uçak yapıp, geleceklerine doğru, hayallerine doğru uçuruyoruz." ifadelerini kullandı.

ı Açıklaması

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Hisarcık Türkiye Kütahya Güncel Haberler

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