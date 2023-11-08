Kütahya'da yapılan Bölge Uygulamasında uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında, 157 şahıs, 62 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamada uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Kütahya'da polis ekipleri tarafından yapılan Bölge Uygulamasında, 157 şahıs, 62 aracın sorgusu GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. Uygulamada uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ve 2 adet fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Resmi Ekipler Amirliğine bağlı Ekipler ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından 1 Amir, 5 Resmi Ekip (13 Personel), 14 ÇMB Personeli ile Bahçelievler Mahallesi, Gaybiefendi Mahallesi, Servi Mahallesi, Ziraat Mahallesi, Meydan Mahallesi, Dumlupınar Mahallesi, Yenidoğan Mahallesi, Fuatpaşa Mahallesi, İstiklal Mahallelerinde şüpheli araç ve şahıslar üzerinde yapılan Bölge Uygulamasında,157 şahıs ve 62 aracın sorgusu, GBT kontrolü ve denetimi yapıldı. 1 aranan şahıs yakalandı. 2.0 gram metamfetamin, ruhsatsız tüfek ve 2 adet fişek ele geçirildi. 3 araca Karayolları Trafik Kanunu çerçevesinde cezai işlem uygulandı. - KÜTAHYA