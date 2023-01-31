Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya olan Beyşehir Gölü'ne kar yağışı umut oldu

KONYA Kuraklık sebebiyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Türkiye'nin en büyük göllerinden biri olan Beyşehir Gölü'nün bulunduğu Konya'nın Beyşehir ilçesinde kar yağışı sevinçle karşılandı.

Beyşehir ilçesinde gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından göl kıyılarına gelen bazı vatandaşlar fotoğraf çektirirken, bazıları da sokak hayvanlarını sevdi. İlçe merkezinde 3 santim olarak ölçülen kar kalınlığının bazı kırsal mahalleler ile yüksek kesimlerde 15 santimetreyi aştığı gözlendi. Beyşehir'de kar yağışının ardından göl kıyısında bulunan kameriyelerde soğuk hava nedeniyle buz kütleleri oluştu. Türkiye'nin önemli tatlı su balığı üretim merkezlerinden olan Beyşehir Gölü'nde yağan karın ardından etkisini göstermeye başlayan soğuk hava nedeniyle balıkçıların büyük bölümü de avlanma faaliyetlerine ara verdi.

Kar yağışı sonrası kıyılarda parka çekilen balıkçı tekneleri de beyaz örtüyle kaplandı. Soğuk havadan göl kıyılarında gezinen su kuşları da olumsuz etkilendi. Su kuşlarının su yüzeyindeki yiyecek arayışı dikkat çekti. Çok az sayıda balıkçının teknesiyle göl sularına açıldığı görüldü. Belediye ekipleri ise karın yoğun olduğu kesimlerde yolları kardan ulaşıma açık tutabilmek için seferber oldu. Beyşehir Gölü kıyısında yürüyüş yapan ilçe sakinlerinden Mehmet Ziya Arıkan, Beyşehir'de bir aydır kar yağışı beklediklerini ancak yağışın bir türlü gelmemesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Son bir aydır ha bu hafta ha bu hafta gelecek diyerek beklemenin problem haline geldiğini ifade eden Arıkan, "Bu gece yarısı kar yağışı başlayınca haliyle hepimizi heyecanlandırdı, sevindirdi" dedi.

Gece yarısı uyandığında kar yağışının olduğunu görünce büyük bir sevinç yaşadığını dile getiren Arıkan, "Baktım kar atıştırıyor. Yaklaşık 3-4 saat yağan bu karı görünce o sevinçle, heyecanla uyuyamadım. Kar yağışı her yer için önemli. Tüm dünya, Türkiye için kar yağışı çok kıymetli. Zamanında alamadığımız yağışlar belki bir ürün verimsizliği olarak yansıyacak bunu biliyoruz. Ama Beyşehir'de özellikle, bir de gölümüz kuruyor. Gölümüzün suyu çok azaldığı için burada her yerden daha kıymetle, hasretle beklediği bir yer haline geldi kar yağışı. O bakımdan böyle bir mutluluğu paylaşmak durumundayız. Kar yağınca balıkçıların büyük bölümü ava ara verdi. Motor sesleri çıkmıyor ama bunu da hissetmek, özellikle soğuğu da hissetmek çok güzel aslında. Beyşehir merkezde yağan kar miktarı belki 5 santimi bile bulmadı ama Şamlar yoluna, Yaka Manastır'a çıktığımda yaklaşık 20 santim kadar kar var ki, bu çok mutluluk verici" diye konuştu.