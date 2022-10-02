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Konya haber | Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

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Konya haber | Konya'da kum fırtınası hayatı olumsuz etkiledi

Gelen Konya haberlerine göre Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, kum fırtınası nedeniyle Ankara-Konya ile Konya-Cihanbeyli kara yolları kısa süre trafiğe kapatıldı.

Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde, kum fırtınası nedeniyle Ankara- Konya ile Konya-Cihanbeyli kara yolları kısa süre trafiğe kapatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede şiddetli rüzgarla birlikte kum fırtınası görüş mesafesini azalttı.

Bu nedenle Ankara-Konya ve Konya-Cihanbeyli kara yolları bir süre trafiğe kapatıldı. Kara yolları, kum fırtınasının etkisini azaltmasının ardından kontrollü şekilde yeniden ulaşıma açıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada da yağışın başlamasının tozu baskıladığı, bu nedenle kum fırtınasının sona erdiği belirtilerek, sürücülerden şiddetli rüzgara karşı dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Melike Keskin - Güncel

Cihanbeyli Ankara Konya Güncel Haberler

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