Konya'da Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi Gerçekleşti

Konya Sanayi Odası (KSO) tarafından düzenlenen 3. Sanayide Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Zirvesi'nde, sanayide yeşil dönüşüm süreci ele alındı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı himayesinde, Ekonomi Gazetesi işbirliğiyle Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen zirvenin Türk Sanayisinin Yeşil Dönüşümü oturumunda konuştu.

OSBÜK'ün yeşil dönüşüme büyük önem verdiğini söyleyen Kütükcü, sanayinin yeşil dönüşümünde OSBÜK'ün önemli bir rehber olması için gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Kütükcü, şöyle devam etti:

"Yeşil dönüşüm ülkemizde ağırlığını her an her gün daha çok hissettirerek gelmekte olan ve önümüzdeki dönemde en çok konuşmak zorunda kalacağımız, gündemimizi en çok meşgul edecek alan olarak kendini her gün daha fazla hissettiriyor. Biz de OSBÜK'te öncelikle kurumsal olarak Yeşim Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik Merkezi kurduk ve bu merkez sayesinde organize sanayi bölgelerimize rehberlik etmek istiyoruz. Bu merkezimizi üniversite hocalarımızla birlikte bir stratejik plan oluşturarak önümüzdeki dönemi inşa etmek üzere hazırlıyoruz. Kurumsal olarak OSBÜK'te bu çalışmaları yürütüyoruz ama 'Bu çalışmalar bitsin de ondan sonra organize sanayi bölgelerimizde çalışmaya başlayalım' demiyoruz. Aynı zamanda organize sanayi bölgelerimizde de bu çalışmalarımız yoğun olarak devam ediyor."

Türkiye'de 403 organize sanayi bölgesi ( Osb ) olduğuna işaret eden Kütükcü, "Artık Türkiye'de organize sanayi bölgesi olmayan ilimiz kalmadı. Bütün illerimizde organize sanayi bölgemiz oluştu. Bu organize sanayi bölgelerimizin 282'si işletmeye geçmiş durumda. Biz bir ya da birden çok yatırımcısı olan organize sanayi bölgelerini, işletmeye geçmiş organize sanayi bölgesi diye niteliyoruz. Türkiye'nin sanayi üretiminin yüzde 45'i organize sanayi bölgelerinde gerçekleşiyor. Organize sanayi bölgelerindeki işletmelerimizde yaklaşık 2 milyon 700 bin kişiye istihdam sağlıyoruz." dedi.

Kütükcü, Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile yaklaşık 3 yıl önce bir protokol imzalayarak "Yeşil OSB" sürecini başlattıklarını belirterek, organize sanayi bölgelerindeki üreticilerin "Yeşil OSB" sertifikası almalarını teşvik ettiklerini, sanayide yeşil dönüşümü hızlandırdıklarını dile getirdi.

Konya'nın bir KOBİ şehri olduğunu ve yeşil dönüşümün bu işletmeler için bir fırsat olabileceğini söyleyen Kütükcü, şunları ifade etti:

"Burada işletmelerin orta ölçekli olmaları, esnek yönetim kabiliyeti ve böyle dönemlere intibak edebilme kabiliyeti açısından bir avantaj oluşturuyor. Dolayısıyla Konya da bu avantajı iyi kullanan illerden bir tanesi. Bu kabiliyeti en iyi olan illerden bir tanesi. Evet bizim diğer iller kadar çok büyük ölçekli firmalarımız olmayabilir ama bizim orta ölçekli çok sayıda çok dinamik firmamız var. Bu gücümüz biraz da oradan geliyor. Üretim desenimiz çok mozaikli. Dolayısıyla bu ikiz dönüşüm dediğimiz, sadece yeşil dönüşüm de değil, yeşil dönüşüm ve dijital dönüşümü aynı anda orta ölçekli işletmelerimizle hayata geçirmemiz büyük holdinglerle hayata geçirmemizden çok daha kolay, çok daha pratik."

Konya Sanayi Odası Başkanı Mustafa Büyükeğen de Konya'nın 12 organize sanayi bölgesi, 120'nin üzerinde sanayi sitesi ile üretimde, istihdamda ve ihracatta Türkiye'nin lider şehirlerinden olduğunu söyledi.

Konya'nın geniş bir sektörel yelpazede, 195 ülkeye yıllık 3,3 milyar doların üzerinde ihracat yaptığını belirten Büyükeğen, "Toplam ihracatımızın yüzde 95'ini sanayi mamulleri oluşturuyor. İstanbul, Ankara ve Bursa'nın ardından Türkiye'nin 4. büyük makine ihracatçısıyız. Savunma sanayi ihracatında Türkiye'de ilk 4'teyiz. Otomotiv endüstrisinde Türkiye'nin 7. büyük ihracatçısıyız." diye konuştu.

Büyüme ivmesinin sürdürülebilirliği için yeşil dönüşüme büyük önem verdiklerini dile getiren Büyükeğen, "Avrupa, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı, yani net sera gazı salınımlarını sıfırlamayı hedefliyor. Dolayısıyla hem ülkemizin hem de ihracatının yaklaşık yüzde 30'unu Avrupa Birliği ülkelerine yapan Konya'mızın rekabet gücünü kaybetmemesi için yeşil dönüşüm sürecine intibak etmesi son derece önemli." dedi.

Moderatörlüğünü Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ'ın yaptığı oturumda, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Murat Karakoyunlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdür Yardımcısı Hakan Erten de konuştu.