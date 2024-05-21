Konya'da Kaybolan Bedriye Kılıç'ı Öldüren Eşine Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezası Verildi

Konya'da kaybolan Bedriye Kılıç'ı öldürdüğü anlaşılan eşine, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tayfur Kılıç, maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Maktulün annesinin mahkeme salonunda fenalaşması üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri, anne Sona Er'i salondan çıkardı.

Tayfur Kılıç, savunmasında, "Benim tek hatam eve geldikten sonra kapıyı kapatıp eşimi bırakmak ve polislere baskı altında ifade vermektir. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanık Kılıç'a "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Heyet ayrıca "kasten öldürmeye yardım" suçundan yargılanan sanığın annesi ve babasının beraatini kararlaştırdı.

Bedriye Kılıç'ın annesi Sona Er ve babası Oktay Er, duruşma sonrası gazetecilere, "Verilen ceza bir nebze de olsa içimizi rahatlattı. Tek istediğimiz kızımızın cenazesinin bulunması, bir mezarının olması ve gidip mezarı başında dua etmektir." açıklamasında bulundu.

Olay

Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen yıl 6 Temmuz'da eşi Tayfur Kılıç (36) tarafından kaybolduğu bildirilen Bedriye Kılıç'ın (36) bulunması için çalışma başlatmış, 3 çocuk annesi kadınla ilgili ize rastlanmamıştı.

Bunun üzerine çiftin yakınları, Bedriye Kılıç'ın bulunması için televizyon programına katılarak yardım istemiş, programda çelişkili ifadeler kullanan Tayfur Kılıç, Akşehir'e döndüğü otobüste gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Emniyette suçunu itiraf eden Tayfur Kılıç'ın ifadesinde, Akşehir'deki kiraz tarlalarında mevsimlik işçi olarak çalışan eşinin kendisini aldattığını düşündüğünü, olay akşamı eve geldiğinde tartıştıklarını, boğarak öldürüp cesedini otomobiliyle Akşehir-Isparta kara yolundaki dağlık araziye attığını söylediği öğrenilmişti.