TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta?
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan konut ve iş yeri satışları merakla bekleniyor. Açık artırma tarihi ve saati hakkında bilgi arayan vatandaşlar, TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ya da ilanları takip ederek gerekli bilgilere ulaşabilirler. Satışa sunulan konut ve iş yerlerinin listesi, başvuru koşulları ve diğer detaylar hakkında bilgi almak için TOKİ'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde açık artırma yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirecek. TOKİ'nin düzenlediği bu müzayedede, 216 adet konut ve iş yeri satışı yapılacak. Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu satışlar, yüzde 25 ve 15 peşinatlarla gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta?
TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?
Konut ve iş yeri satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu İstanbul ve The Green Park Hotel Ankara'da gerçekleşecek. Satışlar 31 Mayıs günü saat 14:00'de yapılacak.
KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER
İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara ilgililer yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olacak.