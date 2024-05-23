Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 36 ilde açık artırma yöntemiyle gayrimenkul satışı gerçekleştirecek. TOKİ'nin düzenlediği bu müzayedede, 216 adet konut ve iş yeri satışı yapılacak. Konut sahibi olmak isteyenler için büyük bir fırsat sunan bu satışlar, yüzde 25 ve 15 peşinatlarla gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ konut ve iş yeri satışı ne zaman? TOKİ açık artırma ne zaman, saat kaçta?

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

Konut ve iş yeri satışı, TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu İstanbul ve The Green Park Hotel Ankara'da gerçekleşecek. Satışlar 31 Mayıs günü saat 14:00'de yapılacak.

KONUT SATIŞI YAPILACAK İLLER

İstanbul, Balıkesir, Çorum, Konya, Eskişehir, Afyonkarahisar, Zonguldak, Rize, Siirt, Tunceli ve Kars'ta satışa sunulan konutlara ilgililer yüzde 25 peşinat, 72 ay vadeyle sahip olacak.

TOKİ BAŞVURU EKRANI (LİNK)