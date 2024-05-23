Öğretmen il içi atama sonuçları! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Öğretmenler, tercih ettikleri illerde görev değişikliği için başvurularını yapmış ve 40 eğitim kurumu tercihinde bulunmuşlardı. Şimdi, atama sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?

ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında online olarak almıştı. Şimdi gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet sitesine çevrildi.

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINI İLAN EDEN İLLER