Öğretmen il içi atama sonuçları! Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
Öğretmenlerin merakla beklediği il içi yer değiştirme sonuçlarına dair bir duyuru yapıldı. Atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda öğretmenler ve aileler heyecanla bekleyişini sürdürüyor.
Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme sürecinde sonuçların açıklanması bekleniyor. Öğretmenler, tercih ettikleri illerde görev değişikliği için başvurularını yapmış ve 40 eğitim kurumu tercihinde bulunmuşlardı. Şimdi, atama sonuçlarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ne zaman açıklanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı?
ÖĞRETMEN İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin isteğe bağlı il içi yer değiştirme başvurularını 13-17 Mayıs tarihleri arasında online olarak almıştı. Şimdi gözler, atama sonuçlarının açıklanacağı 22 Mayıs tarihinde MEB resmi internet sitesine çevrildi.
İL İÇİ ATAMA SONUÇLARINI İLAN EDEN İLLER
- ADANA 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- ADIYAMAN 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- ANTALYA 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- BOLU 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI ATAMA LİSTESİ İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- ÇANAKKALE 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI TASLAK ATAMA LİSTESİ İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- ESKİŞEHİR 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI ATAMA LİSTESİ İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- TRABZON 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI İÇİN LİNKE TIKLAYIN
- KARS 2024 YILI ÖĞRETMENLERİN İL İÇİ İSTEĞE BAĞLI ATAMA LİSTESİ İÇİN LİNKE TIKLAYIN