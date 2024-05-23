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Piyasaların gözü Merkez'in bugün açıklayacağı faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti

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Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına çevrildi. Ekonomistler bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutan Merkez'in faizi sabit bırakacağı tahmininde birleşiyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, bugün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanarak saat 14.00 itibarıyla faiz kararını açıklayacak. Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu.

POLİTİKA FAİZİNİN SABİT BIRAKILMASI BEKLENİYOR

Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı. Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 2'si yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 5'i yüzde 45 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.

MESAJLAR DA YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Karar metninde yer alacak mesajlar da piyasaların odağında. Kurul son karar metninde finansal koşullardaki sıkılığa dikkat çekmişti. Gecikmeli etkilere vurgu yapmıştı. Aylık enflasyonun ana eğiliminde düşüş sağlanana kadar sıkı duruşun süreceği ifade edilmişti. Bu karar metninde de enflasyon gelişmeleri ve para politikası çerçevesine ilişkin mesajlar yakından izlenecek.

PİYASA KATILIMCILARI ANKETİ

TCMB'nin piyasa katılımcıları anketine göre ise cari ay ve 3 ay sonrası için beklenti yüzde 50 oldu. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi de yüzde 38,18'den yüzde 37,11'e düştü.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi

Merkez Bankası Finans Ekonomi Haberler

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Yorumlar (4)

albatros :

çok bilmiş ekonomistimiz nas diye diye faizi 8,5 a kadar düşürmüştü. dünyada hiç bir geçerliliği olmayan bu sistemle enflasyon patladı, döviz uçtu, ekonomi dip yaptı. 100 milyar olan cari açık 800 milyara çıktı. ülkemizin milyarları heba oldu. kur korumalı diye saçma sapan bir sistemle zenginler parasına para kattı. ceremesini ağır vergi yükleriyle biz çekiyoruz. bunun hesabını kim verecek?

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OSMAN ACAR:

malüm partili değilim nas demeyip faizi yükseltseydi bile, Türkiye ne yapar eder enflasyonu uçururdu hiçbir şey olmasa bile gene bir şeyler olurdu :)

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Melisa Ozkan:

Ekonomi birdaha duzelmez.Allahtan Yurdisinda yasiyoruzda senede enfasyon 0,3 artiyor avrupada en son bi 12 olduda millet ciftciler sokaklara dokuldu simdi eflasyon geri 2,5 cekildi

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POYRAZ GÜN:

Faiz değişmez. Artırsa olmaz, düşürse hiç olmaz. Sabit kalır.

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