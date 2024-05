SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM? Survivor 2024 All Star'da 2. gitme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı?

Survivor All Star'da yeni haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu büyük bir mücadeleyle gerçekleşti. Adanın son elemeyle birlikte tüm dengeler değişti ve istatistiksel olarak tüm yarışmacıların oranı birbirine artık çok yakın. Kimin potaya gireceği ise merakla bekleniyor. 22 Mayıs Çarşamba günü yapılan dokunulmazlık oyununu hangi takımın kazandığı ise izleyiciler tarafından araştırılıyor. Survivor heyecanı her zamanki gibi doruklarda yaşanıyor. SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM? Survivor 2024 All Star'da 2. gitme adayı kim oldu, dokunulmazlığı kim kazandı? İşte merak edilenler...

DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için büyük bir mücadele yaşandı. Dokunulmazlığı kazanan takım, önemli bir avantaj elde edecek. Bu hafta içerisinde yaşanan dokunulmazlık oyunları, yarışmacılar için hayati öneme sahip.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu 12-7'lik skorla kazanan Kırmızı Takım oldu. Atakan'la Ogeday'ın son atışta yarışması, heyecanı iyice doruklara çıkardı. Son saniyede Atakan'ın yaptığı atışla kazanan Kırmızı Takımın sevinci ekranlara yansıdı.

İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlığı kaybeden Mavi Takım, ada konseyinde haftanın ilk eleme adayını belirledi. Haftanın ikinci eleme adayı ise Damla Can oldu. Bu gelişmelerle birlikte Survivor'da heyecan dorukta yaşanıyor.

