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ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

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ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, çeyrek, gram altın ne kadar? 23 Mayıs tarihli canlı altın fiyatları merak ediliyor. Yatırımcıların gözdesi olan altın fiyatlarındaki son durum, ekonomi takipçilerinin gündeminde. Ata, çeyrek ve gram altın fiyatlarındaki düşüş veya yükseliş trendi yatırımcıları yakından ilgilendiriyor. Güncel altın fiyatlarına dair detaylar haberimizde.

Altın fiyatları düşüşünü üçüncü işlem gününde de sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ardından hızla yükselen altın fiyatları şimdi düşüşe geçti. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmeleri altın fiyatlarını etkiliyor. Yatırımcılar için güncel çeyrek altın, gram altın ve 22 ayar bilezik fiyatlarını bir araya getirdik. İşte, 23 Mayıs 2024 tarihli canlı altın fiyatları ve son dakika gelişmeleriyle anlık gram altın ve çeyrek altın alış-satış tablosu... ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, çeyrek, gram altın ne kadar? İşte ayrıntılar...

ALTIN DÜŞÜYOR MU?

Gram altın, bir önceki kapanışını 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 07:30 itibarıyla 2 bin 455 TL'den işlem görüyor. Çeyrek altın ise, önceki kapanışını 4 bin 024 liradan tamamladıktan sonra bugün 4 bin 015 TL'den alıcı buluyor.

ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Gram Altın Fiyatı

  • Alış: 2.455,36 TL
  • Satış: 2.455,71 TL

ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Altın/Ons Fiyatı

  • Alış: 2.368,65 USD
  • Satış: 2.369,00 USD

ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Çeyrek Altın Fiyatı

  • Alış: 3.928,57 TL
  • Satış: 4.015,09 TL

ALTIN FİYATALARI DÜŞÜYOR MU? 23 Mayıs canlı altın fiyatları! Ata, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?

Cumhuriyet Altını Fiyatı

  • Alış: 15.714,29 TL
  • Satış: 16.011,23 TL
Yarım Altın Fiyatı
  • Alış: 7.832,59 TL
  • Satış: 8.030,17 TL
Kaynak: Haberler.com / Gündem

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