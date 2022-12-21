Köklü Güvenin Hakim Olduğu Türkiye-Çin Mermer Ticaretini Parlak Günler Bekliyor

İş insanı Çetinkaya, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel alışverişlerin ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkıda bulunan mermer ticaretinden övgüyle bahsetti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya İstanbul'da Xinhua'ya röportaj verdi, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)

İş insanı Çetinkaya, Türkiye ile Çin arasındaki kültürel alışverişlerin ve karşılıklı anlayışın derinleşmesine katkıda bulunan mermer ticaretinden övgüyle bahsetti.

İSTANBUL, 21 Aralık (Xinhua) -- Türkiye mermer sektörünün önde gelen iş insanı Rüstem Çetinkaya, Türkiye-Çin mermer ticaretinin önümüzde dönem için parlak olan görünümünün, iki ülkenin iş kuruluşları arasındaki derin güveni ve kültürlerdeki karşılıklı anlayışı yansıttığını söyledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı olan Çetinkaya, Türkiye'de üretilenler de dahil olmak üzere ithal mermere yönelik talebin Çin'de uzun süredir yüksek olduğunu belirtti.

Türkiye'de bir otomatik taş üretim tesisi ve birçok taş ocağını işleten Çetinkaya'nın şirketi, 2015'te "dev doğal taş alıcısı" olarak nitelediği Çin de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelere mermer blok ve levhaların yanı sıra boyuta göre kesilmiş ürünler ihraç ediyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Maden Sektör Kurulu Başkanı ve İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Başkanı Rüstem Çetinkaya İstanbul'da bir sergi salonundaki mermer ürünleri inceliyor, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)

İstanbul'daki sergi salonunda Xinhua'ya konuşan sektörün 25 yıllık duayeni, şirketinin 2013 ile 2018 yılları arasında Çin'e yapılan kaliteli mermer ihracatında sağlam bir artış gördüğünü, bu eğilimin diğer Türk mermer ihracatçıları arasında da belirgin olduğunu dile getirdi.

Çetinkaya, "İhracatçılarımız, birer birer Çin'de ofis açmaya başladı. Kademeli olarak iki taraf birbirini tanıdıkça birçok Çinli dost, Türkiye'ye gelerek buradaki mermer ocaklarına yatırımda bulundu" diye konuştu.

Çetinkaya, daha fazla Çinli yatırımcının Türkiye'ye, özellikle de mermer zengini Burdur'a gelmesiyle iki halkın, birbirinin kültürünü daha yakından tanıma imkanı bulduğunu kaydetti.

İstanbul'da bir mağazanın teşhir salonundaki mermer ürünleri inceleyen bir kadın, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)

Çetinkaya, "Çin halkıyla yakın ilişkilerimizin olduğu bu bölgede günlük karşılaşmalar ve alışverişler, kültürün yerleşmesini sağladı ve dostluklar ortaya çıktı. Örneğin Burdur'da İstanbul'dakinden daha fazla Çin yemekleri sunan restoran bulunuyor" diye konuştu.

Çetinkaya, "Gün geçtikçe derinleşen anlayış, ticaret yapma biçimimizi geliştirmemize yardımcı oluyor" diye ekledi.

Çin'deki dekoratif mermer pazarı, Türk ihracatçıların bazıları için üretim planlarını düzenlemeleri konusunda bir barometre olarak işlev görmüş. Bazı ihracatçılar, Çin'de gri mermerlerin yerine bej renkli mermerlerin yeni moda olacağını düşünerek olası değişikliğe yönelik hazırlık yapıyor.

Çetinkaya, son 3-4 yıldır Çin'de bej mermere olan talebin daralması yüzünden Türkiye'deki mermer ocaklarının düşük kapasiteyle çalıştığını, ancak "bej talebinin yeniden moda olması halinde hızla tepki verip gerekli siparişleri karşılayabileceklerini" söyledi.

İstanbul'da bir mağazanın teşhir salonundaki mermer ürünleri inceleyen insanlar, 19 Aralık 2022. (Fotoğraf: Ünal Çam/Xinhua)

Türkiye'de taşla uğraşan sektör şirket yetkilileri, Haziran 2023'te düzenlenecek 23. Çin Xiamen Uluslararası Taş Fuarı'ndaki iş fırsatlarını da sabırsızlıkla bekliyor. Bu dev fuar, Çin'in güneydoğusundaki liman kentinde düzenli olarak yapılıyor ve değer zincirindeki uluslararası oyuncuları biraraya getiriyor.

Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre, 2021'de Türkiye'nin işlenmemiş mermer ihracatı, 2020'ye yüzde 23,8 artışla 1,3 milyar ABD dolarına çıkarken işlenmiş mermer ihracatıysa yüzde 18 artışla 800 milyon dolara yükseldi.

Öte yandan İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, 2022'nin ilk 11 ayında Türkiye'nin madencilik ihracatının 5,9 milyar dolara yükseldiğini ve bunun 1,2 milyar dolarlık kısmının Çin'e yapıldığını bildirdi.