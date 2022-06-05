Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kocaeli ve Bursa'da motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri 3 Haziran'da Gölcük ilçesinde bir motosikletin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Polis, Yalova'da düzenlediği operasyonla şüpheliler S.A, R.P. ve M.E'yi yakaladı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramada Gölcük ilçesi ile Bursa'dan çalındığı belirlenen 2 motosiklet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Motosikletler işlemlerin ardından ruhsat sahiplerine teslim edildi. AA / İbrahim Aktaş - Güncel Motosiklet Kocaeli Gölcük Bursa Güncel Haberler

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