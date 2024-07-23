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KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye ile birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, Kıbrıs meselesinin Türkiyesiz çözülemeyeceğini belirtti. Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında gerçekleştirilen sempozyumda konuştu ve Kıbrıs Türkü'nün birlikte mücadele etmesi gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bizim kurumsal ve konjonktürel varlığımız her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile bu yolu yürümemizden geçer. Kıbrıs meselesi Rauf Denktaş'ın söylediği gibi Türkiyesiz çözülemez." dedi.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un himayelerinde, İstanbul Üniversitesi (İÜ) ve Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği tarafından İÜ Rektörlük binasında, " Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu" düzenlendi.
Sempozyumda konuşan Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılında Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
Tatar, Kıbrıs Türkü'nün tek yürek halinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yaşatılması, güçlendirilmesi için birlikte mücadeleyi sürdürmek zorunda olduğunu belirterek, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümünü kutlarken, Doğu Akdeniz'de her türlü tahakküme, her türlü saldırıya rağmen Türk Devleti'nin varlığıyla büyük bir başarıya imza attığımızı beyan etmek istiyorum." diye konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel mirasını devam ettirmek için büyük bir çaba içerisinde olduklarını dile getiren Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Uluslararası toplum insan hakları ihlaliyle bize diz çökertmeye çalışıyor. Bu çağda seyahat, ticaret ve sporda bile ambargo uygulanması onların ne kadar samimiyetten uzak olduğunu gösteriyor. Kıbrıs Türkü'nü umutsuzluğa, federasyona sürüklemek istiyorlar. Federasyonun tehlikelerinin farkındayız. Federasyonun ön şartı 'Sıfır asker, sıfır garantidir.' Bu nedir? Türkiye Cumhuriyeti olmadığı için garantörlük hakkı ortadan kalkacak, Kıbrıs Türkü kendini Avrupa'nın kucağında bulacak. Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğinin sağlanması için Türkiye'nin tam desteğiyle çalışıyoruz."
Tatar, 1974 Barış Harekatı'nın çok başarılı bir harekat olduğunu; bu harekat sonrası Türkiye'nin çok büyük ambargolarla karşı karşıya kaldığını kaydetti.
"Kıbrıs meselesi Türkiyesiz çözülemez"
Ersin Tatar, 18 Temmuz'da, "Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. Yıl Dönümü" başlıklı başkanlık tezkeresinin TBMM'de ittifakla kabul edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu vurgulayarak, "Bu tezkere bizim için çok önemli ve kıymetliydi çünkü bir kez daha Türkiye iki devletli siyaseti nasıl desteklediğini ittifakla, oy birliğiyle belli etti. İlk tezkere 1974 Barış Harekatı dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerinin adaya çıkmasını temin eden bir tezkeredir. 50 yıl sonra, 18 Temmuz 2024'de Türkiye Büyük Millet Meclisinden geçen tezkerede barış harekatına atıfta bulunuluyor." dedi.
Türklerin Kıbrıs'taki varlığının 500. senesini kutlayacağı süreçte bu durumun kimse tarafından sorgulanamayacağının altını çizen Tatar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Tarihi mücadelelerle dolu mücahit halkın elbette kendi devletini kurması en doğal hakkıdır. Biz de bunu yaptık. Bizim kurumsal ve konjonktürel varlığımız her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti ile bu yolu yürümemizden geçer. Kıbrıs meselesi Rauf Denktaş'ın söylediği gibi Türkiyesiz çözülemez. Türkiye, her zaman ana vatan olarak orada olacaktır ve bu süreci birlikte yöneteceğiz. Ben, Türkiye ve Ankara ile istişare etmeden bu konuda adım atmam ve bu benim en büyük hakkımdır çünkü bölgenin en büyük ülkesi Türkiye'dir. Bu ada Türkiye'nin burnunun dibindedir ve Türkiye garantör ülkedir."

Kaynak: AA / Güncel

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