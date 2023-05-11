Kırşehir'de 8 kentin üniversiteleri tanıtıldı

Kırşehir'de 8 kentten üniversitelerin tanıtımı yapılarak tercih süreci anlatıldı.

Anadolu Üniversiteler Birliği'nce (AÜB) düzenlenen etkinlik Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Ahi Evran Kongre ve Kültür Merkezi fuaye alanındaki etkinlikte konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, gençlerin hem üniversiteleri daha yakından tanımaları hem de doğru tercih yapabilmeleri adına Anadolu Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen fuarın önemli olduğunu söyledi.

Karakaya, "Gençlere üniversiteleri tanıtma, onlara yol gösterme ve ebeveynlerin bilgi sahibi olmaları manasında güzel bir organizasyon gerçekleştiriyoruz. Bugün burada depremden etkilenen üniversiteler de var ve bu süreci tercihlere etki etmeden sürdürmelerini kıymetli buluyorum. Öğrenci ve ailelerini istikbale etki edecek bu fuardan faydalanmaları için üniversitemize bekliyoruz." diye konuştu.

Rektör Karakaya ve beraberindekiler fuara katılan üniversitelerin stantlarını gezerek bilgi aldı.

Gün boyu sürecek tanıtım ve tercih fuarında Kırşehir'in yanı sıra Yozgat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Sivas, Tokat ve Amasya'dan üniversiteler katıldı.