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Kırıkkale'de HAYDİ uygulaması tanıtıldı

Kırıkkale'de HAYDİ uygulaması tanıtıldı

Güncel Haberler

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıttı.

Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasını tanıttı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Keskin ilçesi Köprüköy'de bulanan Çeşnigir Köprüsü'nü ziyarete gelen vatandaşları bilgilendirdi.

Jandarma ekipleri, vatandaşlara kültür ve tabiat varlıkları ile çevre ve doğanın korunarak gelecek nesillere aktarılması, çevre kirliliğine karşı uyulması gereken kurallar ile çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçlarla mücadele kapsamında kullanılan HAYDİ uygulaması hakkında bilgi verdi.

Etkinlikte, 65 vatandaşın cep telefonuna uygulama yüklendi.

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Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel

Kırıkkale Jandarma Güncel Haberler

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