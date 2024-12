Uçak kazasından sağ kurtulan adamın söyledikleri bir hayli enteresan

Kazakistan'da düşen Azerbaycan Hava Yollarına (AZAL) ait yolcu uçağından kurtulan Subhonkul Rahimov, kazada hiç yara almadan kurtulduğu için şok yaşadığını söyledi. Uçağın düşüş anında ve düştükten sonra da olay yerinde görüntü kaydeden Rahimov, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

"UÇUŞ ESNASINDA PATLAMA SESİ DUYDUK"

Tacikistan'da doğup büyüdüğünü anlatan 48 yaşındaki Rahimov, 20 yıldan fazla Rusya'nın Yekaterinburg kentinde yaşadığını ve Rus vatandaşı olduğunu söyledi. Uçuş esnasında patlama sesi duyduklarını, ancak hangi bölgede patlama yaşandığını net şekilde fark edemediğini kaydeden Rahimov, şöyle konuştu: "Grozni kentini göremedim. Sis nedeniyle hangi yerleşim birimi üzerinde olduğumuzu göremedim.

"HİÇBİR ŞEY GÖZÜKMÜYORDU"

O ana kadar uyuyordum. Sonra uçağın tekrar yükseldiğini hissettim. Gözlerimi açtığımda sis gördüm. Hiçbir şey gözükmüyordu. Uçak tek seferde inemedi. Uçuşa göre ikinci kez inmeye çalışacağımızı düşündüm. Tüm bunların Grozni üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ancak bu konuda net bir şey de söyleyemiyorum."

"UÇAK PARÇALANACAKMIŞ GİBİ HİSSEDİYORDUM"

Patlama sesi duyulunca oksijen maskelerinin açıldığını dile getiren Rahimov, "Uçak parçalanacakmış gibi hissediyordum. Türbülans vardı. Sonra da uçak tekrar yükselmeye başladı. Sonra uçak düzeldi ve yavaş yavaş inmeye başladı. Yolcular sakinleşti. Başka bir havalimanına ineceğimizi düşündüm. Kendimi sakinleştirdim. Bir süre sonra deniz gözüktü. Hava açıktı." ifadelerini kullandı.

"BİLDİĞİM TÜM DUALARI OKUDUM"

Sürekli uçuş öncesi ve esnasında dua ederek Allah'ı andığını anlatan Rahimov, "Uçmaya başladığımızda da dua ettim ve kelimeişehadet getirdim. Bunu her seferinde uçağa binince ve inince yapıyorum. Her zaman Allah'ı zikrediyorum. (Tehlike anında) Ne biliyorsam her şeyi okudum. Sonra bunun da yeterli olmayacağını, secdede ölmenin daha iyi olacağını düşündüm. Ölümün kaçınılmaz olduğu gözüktü. Allah'ın izniyle de hayatta kaldım." diye konuştu.

"ŞOKTAYDIM"

Uçağın düştüğü anda birkaç kez yerinde zıpladığını ve sonrasında yangın çıktığını gördüğünü dile getiren Rahimov, şunları anlattı: "Olay birkaç saniyede gerçekleşti. Sonra sakinlik oldu. Kurtulduğum için şok yaşadım. Herhangi bir kırığım çıkığım bile yoktu. Bu sebeple şoktaydım. Elhamdülillah yanımda ve arkamda oturanlar da hayatta kaldı. Benden başka uçaktaki başka insanlar da kurtuldu. Biletimde 38 numaralı koltuk yazıyordu. Sonra pencere yanındaki 39. koltuğa geçtim. Koltuğum uçağın kuyruğundaydı. Uçağın kuyruğu koptu. Ama bunun nasıl olduğunu anlamadım."

"KADIN HOSTES SON ANA KADAR İNSANLARI SAKİNLEŞTİRDİ"

Uçaktaki hostesi takdir ettiğini dile getiren Rahimov, "Öldüyse Allah onu cennete alsın. O, hep Azerbaycan Türkçesinde konuştu ve insanları sakinleştirdi. Her şeyi kurallara göre yaptı, son ana kadar uçaktaki insanlarla konuştu. Bu kritik durumda tüm yükümlülüklerini yerine getirdi. Kadın olduğunu belirtmek istiyorum. Korkmadı." şeklinde konuştu.

"BENİM UÇAKTAN ÇIKTIĞIMI ANLAMADILAR"

Kaza sonrasında bilincini kaybetmediğini anlatan Rahimov, "Uçaktan çıkmaya çalıştım. Yolcularla birbirimize yardımcı olduk. Kemerleri açtık, uçaktan çıkış bulmaya çalıştık. Bir kadına yardımcı olmaya çalıştım. Ambulansların sesini duydum. Sağlık ekipleri geldi. Bazıları benim uçaktan çıktığımı anlamadı bile. Çünkü uçağın etrafında dolanıyordum. Bunu öğrenince şaşırdılar." dedi.

"ÖLÜMDEN KORKMAYIN"

Kaza yerine ilk yardımın hemen geldiğini vurgulayan Rahimov, bu nedenle Kazakistan'a ve sağlık ekiplerine teşekkür etti. Kazada yaşadıklarından ötürü tüm Müslüman kardeşlerine mesajı olduğunu söyleyen Rahimov, "Ölümden korkmayın. Ölümü kabullenmelisiniz. Endişelenmeye gerek yok. Eğer bir Müslüman günde 5 vakit namaz kalıyorsa, eğer her gün Allah'a dua ediyorsa, benim karşılaştığım bu tür durumla her bir Müslüman karşı karşıya kalabilir. Bu durumda sakin kalması ve durumu kabullenmesi lazım. Kalbi ne yapması gerektiği konusunda onu yönlendirir." diye konuştu.

Rahimov, kaza sonrası kendisini arayan dost ve kardeşlerine Allah'a güvenmeleri konusunda tavsiyede bulunduğunu belirterek, onlara, "Bu durumlarda Allah sizi de destekler. Durumu kabullenirseniz, sakinleşirsiniz. Allah ile karşılaşmaya hazırsanız korkmanıza gerek yok." dediğini aktardı.