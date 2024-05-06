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Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüpheli tutuklandı

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Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ve silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir miktar uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan Ö.N. (37) emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

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