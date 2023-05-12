Kastamonu'da bir kişinin eşyalarını gasbeden 4 zanlı tutuklandı

Kastamonu'da gasp iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Narkotik Suçlarla Mücadele şubeleri ile Şehit Şerife Özden Kalmış Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, Kuzeykent Mahallesi'nde bir ikamet sahibinin eşyalarını gasbettikleri iddia edilen zanlıları yakalamak için çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik uyuşturucu, biri kurusıkı 2 tabanca, şarjörler ve 697 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.