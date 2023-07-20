Karaman'daki çelik yelekli cinayet davasında 4 sanığa tahliye

KARAMAN'da, iş yerlerine çelik yelek giyerek gelen Ramazan Erbay'ı, çıkan çatışmada öldüren ve firar ettikten 73 gün sonra yakalanan Ercan Küçükbingöl'ün de aralarında 5'i tutuklu 22 sanıklı dava, güvenlik nedeniyle Kayseri'de görülmeye başlandı. Davanın ilk duruşmasında 4 tutuklu sanık cezaevinde kaldıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edilirken, duruşma eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay, geçen yıl 4 Haziran'da Karaman- Konya karayolu üzerindeki Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde çelik yelek olan ve başka bir galericinin yanına ziyarete gelen Ramazan Erbay, rakip galeriye gitti. Erbay belinden çıkardığı tabanca ile galerinin ortakları Özay K., Harun K. ve Ercan Küçükbingöl'e doğru ateş etti. Ercan Küçükbingöl de silahını çekip Erbay'a karşılık verdi. Çıkan çatışmada Ramazan Erbay, Özay K. ve Harun K., yaralandı. Erbay hayatını kaybederken, diğer yaralılar hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olay sonrası Özay K., D.K. ve A.B. ile başka bir suçtan cezaevinde olan Bircan K., tutuklandı. Ercan Küçükbingöl ise firar etti.

8 saat süren duruşma sonunda mahkeme heyeti verdiği ara karar ile tutuklu sanıklardan Özay K., Bircan K. ve suça sürüklenen çocuk sanıklar D.K. ve A.B.'nin tutuklu kaldıkları süreleri göz önünde bulundurarak, adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi. Heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.