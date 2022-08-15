Karabük haberi | Karabük'te sağanak ve dolu etkili oldu Gelen Karabük haberlerine göre Karabük merkez ve ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Karabük merkez ve ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi. Gece başlayan sağanağın aralıklarla devam ettiği kentte, öğleden sonra dolu etkili oldu. Sağanak nedeniyle kent merkezinde seyir halindeki sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı, yollarda ve pazar yerlerinde su birikintileri oluştu. Safranbolu'nun Toprakcuma köyü ile Ovacık'ın bazı köylerinde de dolu etkili oldu. Vatandaşlar dolu yağışını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Eskipazar'ın Doğancılar köyünde ise bir evi su bastı. Karabük Valiliği, şiddetli yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı. Güncel AA / Orhan Kuzu Karabük su Güncel Haberler

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