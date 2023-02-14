KADIKÖY'DE OTOMOBİL RESTORANA GİRDİ, SÜRÜCÜ YARALANDI Güncel Haberler KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir araca çarptıktan sonra restorana girdi. KADIKÖY Bağdat Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bir araca çarptıktan sonra restorana girdi. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken restoranda kimsenin olmaması faciayı önledi. Kaza, saat 16.30 sıralarında, Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. 34 KZB 02 plakalı otomobilin sürücüsü G. K. sokaktan caddeye çıkmak isterken bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, cadde üzerinde giden araca çarptıktan sonra restorana girdi. Kaza anında restoranın dış bölümünde kimsenin olmaması büyük faciayı önledi. Çevredekilerin durumu bildirmesiyle itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan otomobil sürücüsü G.K.'yı sağlık ekipleri hastaneye kaldırdı. "AKŞAM OLSAYDI BAYA KÖTÜ BİR DURUM OLURDU" Kaza anını gören Mehmet Ongunlu, "Ben yan tarafta çalışıyordum. Hesabı alırken yüzüm caddeye dönüktü. Araç önce kırmızı renkli araca vurdu. Arından durağı sıyırıp yan dükkana girdi. İçeride müşteriler vardı ama ilk kaza anında aracın hızı yavaşlayınca insanlar kalktı. Allah'tan akşam değildi, akşam buralar dolu oluyordu. Akşam olsaydı baya kötü bir durum olurdu" dedi. Kaza yapan araç çekiciyle dükkandan çıkarıldı. Görüntü dökümü: ---------------------- -Kaza yapan araçtan detay -Dükkandan detay -Kaza yerinden detay -Mehmet Ongunlu röportaj -Genel detaylar - İstanbul Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Tragger Bağdat Güncel Haberler

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