İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik "Yaptırım" arayışına girmişken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı. Norveç, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldı?

NORVEÇ, FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIMA KARARI ALDI MI?

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi. Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.

NE OLDU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti.

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.