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Norveç, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldı?

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Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. Bu süreçte ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik yaptırım arayışına girdi. Ancak Norveç, İrlanda ve İspanya, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı. Bu karar, bölgedeki gelişmelerin yeni bir boyut kazanmasına yol açabilir.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. ABD Senatosu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yönelik "Yaptırım" arayışına girmişken Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı. Norveç, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldı?

NORVEÇ, FİLİSTİN DEVLETİNİ RESMEN TANIMA KARARI ALDI MI?

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere de Filistin'i tanıyacaklarını bildirdi. Başbakan Stoere, "İsrail-Filistin sorunundaki tek çözümü canlı tutmaya devam etmeliyiz. O da yan yana, barış ve güven içinde iki devletli çözüm" dedi. Stoere, Filistin'i tanıma kararı almalarındaki bir diğer etkenin ise, 'acımasız savaş sırasında zeminini kaybeden ılımlı güçlere destek vermek' olduğunu sözlerine ekledi.

Norveç, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldı?

NE OLDU?

İsrail'in Gazze'ye yönelik devam eden saldırılarına dünyanın pek çok yerinden ses yükseliyor. Düzenlenen protestoların yanı sıra uluslararası arenadaki devletler de Filistin'i tanıma kararı alıyor. Son olarak Norveç ve İrlanda Filistin devletini resmen tanıyacaklarını ilan etti.

Norveç, Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı mı? Hangi ülkeler Filistin'i tanıma kararı aldı?

İSRAİL'DEN TEPKİ

İsrail, Filistin devletini tanıyacağını duyuran İrlanda ve Norveç'teki büyükelçilerini geri çağırma kararı aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

Norveç, İrlanda ve İspanya Filistin devletini resmen tanıma kararı aldı

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