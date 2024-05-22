Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu?

Schengen vizesi yetişkin ve çocuklar için başvuru ücreti ne kadar olduğu gündeme geliyor. Schengen vizesi, Avrupa ülkesinde serbest dolaşım imkanı sağlamaktadır ve başvuru ücreti bu kapsamda belirlenmiştir. Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Detaylar haberimizdedir…

SCHENGEN VİZESİ NE KADAR?

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Komisyonu'nun, Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam yaparak 90 avroya çıkardığını duyurdu 6-12 yaş arası çocukların 40 avroluk vize ücreti 45 avroya çıkarken, AB'de düzensiz olarak kalan vatandaşlarının geri kabulü konusunda işbirliği yapmayan ülkelerin vatandaşları, Komisyon'un kararıyla 135 veya 180 avro vize ücreti ödeyecekler.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Komisyonu'nun Schengen vizesi ücretlerine yüzde 12 oranında zam yapıldığını ve yeni ücretin 90 Euro (3 bin 150 lira) olduğunu açıkladı.

SCHENGEN VİZESİ ÇOCUKLAR İÇİN NE KADAR?

Schengen vizesi için başvuru yapan 6-12 yaş arası çocukların vize ücreti 40 Euro'dan 45 Euro'ya yükselmiştir.