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Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti! Olay ne, nerede oldu?

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Bir kişi, kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar etti. Olayın nerede ve ne zaman meydana geldiği, olayın nedenlerine dair detayları ve sonrasında yaşanan gelişmeler hakkındaki bilgiler merak ediliyor.

Osmaniye'de Hacı Ahmet Cengiz isimli kişi, anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi ve eniştesini tabancayla öldürdü. Olayın ardından kaçan Cengiz, daha sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Peki, Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NE?

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine gelip, çifte müdahale etti. Ancak Şadiye ve Yusuf Özerli'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti! Olay ne, nerede oldu?

OLAY NEREDE OLDU?

Subas ilçesi Gaffarlı Köyü Şırnak Mahallesi'nde iddiaya göre; Hacı Ahmet Cengiz, saat 08.00 sıralarında bir süredir anlaşmazlık yaşadığı kız kardeşi Şadiye Özerli' ile eniştesi Yusuf Özerli'nin evinin önüne geldi. Kardeşi ve eniştesiyle tartışan Cengiz, tabancasını çıkartıp ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar, çifte isabet etti. Olayın ardından kaçan Hacı Ahmet Cengiz'in cesedi de evin yakınlarında bulundu. Özerli'nin kız kardeşi ve eniştesini öldürdükten sonra intihar ettiği belirtildi. Olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti
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